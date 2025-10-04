Высота столба пепла на вулкане Кроноцкий снизилась до 5 км

Облако пепла продолжает перемещаться на восток от вулкана

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали снижение высоты столба пепла на вулкане Кроноцкий на Камчатке с более чем 9 до 5 км. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения в Telegram-канале.

Ранее произошел пепловый выброс из Кроноцкого на высоту до 9,2 тыс. м при высоте самого вулкана 3 528 м. Вулкану был присвоен красный код авиационной опасности. Активность вулкана была опасна для местных и международных авиаперевозок.

"Пепловое облако снизилось с 9 до 5 км над уровнем моря. Облако пепла продолжает перемещаться на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Для вулкана объявлен оранжевый авиационный цветовой код. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Вулкан расположен в северном секторе Восточной вулканической зоны Камчатки, в 10 км к востоку от озера Кроноцкое и в 225 км от Петропавловска-Камчатского. В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения сообщали в субботу, что на Кроноцком зафиксировано второе историческое извержение, оно приурочено, вероятно, к фумарольной площадке на высоте 3 150 м на южном склоне вулкана. Фреатические извержения на этой площадке наблюдались в ноябре 1922 года и в феврале 1923 года.