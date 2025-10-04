Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки рейсов из-за БПЛА

С 7:00 (08:00 мск) полеты будут осуществляться поэтапно

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Аэропорт Мюнхена начал возобновлять рейсы, которые приостановили из-за появления вечером 3 октября беспилотных летательных аппаратов.

"Из-за наблюдений за беспилотниками начало полетов было отложено на 4 октября 2025 года. С 7 часов утра (8:00 мск - прим. ТАСС) полеты будут осуществляться поэтапно", - говорится в уведомлении на сайте аэропорта.

Уточняется, что в течение дня в работе аэропорта будут наблюдаться задержки.