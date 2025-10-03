Reuters: аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за появления БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:50
БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Аэропорт Мюнхена в ФРГ вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.
"В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы", - приводит агентство заявление представителя аэропорта.
Отмечается, что пока не ясно, являются ли замеченные БПЛА причиной закрытия аэропорта.
Вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Только утром 3 октября воздушная гавань возобновила работу. По данным газеты Bild, полиция до сих пор так и не смогла установить, кто запустил БПЛА.