Reuters: аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за появления БПЛА

Временно не работают обе взлетно-посадочные полосы, отметило агентство

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Аэропорт Мюнхена в ФРГ вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

"В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы", - приводит агентство заявление представителя аэропорта.

Отмечается, что пока не ясно, являются ли замеченные БПЛА причиной закрытия аэропорта.

Вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Только утром 3 октября воздушная гавань возобновила работу. По данным газеты Bild, полиция до сих пор так и не смогла установить, кто запустил БПЛА.