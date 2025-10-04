Портретом московского учителя стала женщина 46 лет

Количество мужчин в профессии растет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский учитель - это женщина 46 лет, но увеличивается и число мужчин, выбирающих эту профессию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Согласно статистическим данным, портрет московского учителя - это женщина 46 лет с высшим образованием и опытом работы 20 лет. Растет число мужчин, которые выбирают профессию учителя. Здесь портрет педагога выглядит так: 39 лет, с высшим образованием и 12-летним стажем", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в системе московского образования работает 55 тыс. учителей. Для них создаются условия для профессионального роста и развития: профессиональные конкурсы и олимпиады, грантовая поддержка, материальное поощрение, повышение квалификации и многое другое. В пресс-службе добавили, что московское образование создает условия для того, чтобы учителя могли полностью реализовать свой потенциал и достичь профессиональных высот. "Поддержка со стороны города делает профессию педагога не только престижной, но и перспективной", - отметили в ведомстве.