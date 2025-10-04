Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

Президент России отметил, что они и впредь будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Космические войска РФ и впредь будут твердо стоять на страже стратегических интересов России, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности страны. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск в связи с их профессиональным праздником.

"Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - отметил глава государства.

"Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач - управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости - их эффективное отражение", - подчеркнул президент.

Путин заявил, что создание Космических войск стало знаковым событием в истории Вооруженных сил РФ, поскольку это позволило продолжить централизованно развивать отечественные космические силы и средства, которые надежно обеспечивают национальную безопасность на земле и в околоземном пространстве. Президент отметил, что прорывные проекты, современные космодромы, научные центры, мощные и конкурентоспособные космические системы были созданы благодаря самоотверженному труду талантливых ученых, конструкторов, военнослужащих и гражданских специалистов.

4 октября ежегодно с 2006 года в ВС РФ отмечается День Космических войск. Установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.