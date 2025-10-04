В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир

Это будет возможно только в том случае, если собственник сам откажется от жилья, сообщил председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти не будут изымать у собственников квартиры, признанные пустующими. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, комментируя законопроект о критериях признания пустующим жилья на Крайнем Севере.

Ранее группа парламентариев во главе с Шевченко внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается прописать в Жилищном кодексе критерии "пустующего помещения" в многоквартирных домах на Крайнем Севере. Позже ряд СМИ сообщил о возможной конфискации пустующих квартир у россиян.

"Во-первых, у граждан не будут изымать квартиры. Замечу, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке. В этом случае жилищные права нанимателей и собственников пустующих помещений в многоквартирных домах будут неукоснительно обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, действующими в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что нормы законопроекта будут применяться к пустующим помещениям в многоквартирных домах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. "Именно от этих регионов и был запрос на разработку соответствующего законопроекта. Собственники таких квартир уезжают в другие регионы и перестают их содержать. При этом муниципалитет продолжает обеспечивать такие многоквартирные дома всеми необходимыми ресурсами", - сказал он.

В результате малой заселенности многоквартирного дома и низких показателей использования ресурсов во внутридомовых системах происходит перемерзание систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, объяснил Шевченко. "Более того, в случае проникновения в заброшенные квартиры посторонних лиц в результате совершения ими противоправных деяний может быть причинен вред гражданам, проживающим в таком многоквартирном доме. Сложившаяся ситуация создает критическое положение для добросовестных собственников, проживающих в своих квартирах, поскольку лишает их комфортных условий проживания и гарантий безопасности жизни и здоровья", - подчеркнул он.

Предлагаемые критерии

Как пояснил сенатор, согласно проекту, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если соответствует не менее чем двум из четырех критериев. Среди них: долги за коммунальные услуги, образовавшиеся за один год и более, долги по имущественному налогу и пеням за два налоговых периода и более, отсутствие изменений в показаниях счетчиков за период более одного года, отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, остекления окон, отопительных приборов.

Предполагается, что после признания квартир пустующими они перейдут в муниципальный жилищный фонд, но только в том случае, если собственник сам откажется от них.

"Такие квартиры будут переходить в муниципальный жилищный фонд. <…> В данном случае имеется в виду отказ, когда сам собственник примет такое решение. <…> Чаще всего собственники от таких квартир сами отказываются, поскольку не могут их продать и не хотят содержать. <...> Решение о включении этой нормы в законопроект было принято на межведомственном совещании. Такое регулирование позволит в краткий срок муниципалитетам получать в свой жилищный фонд такие квартиры", - заключил сенатор.