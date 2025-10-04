На западе Украины представители ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Они срезали замки на дверях, а полицейские не пускали прихожан в здание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попустительстве полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Читайте также

Что известно о притеснениях Украинской православной церкви

"4 октября 2025 года группа рейдеров ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы Ровенской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонники ПЦУ срезали замки на дверях церкви, при этом полицейские, которые находились на территории, не пускали в храм прихожан УПЦ.

Власти Украины активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, по данным Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек.