Историк Малышева: миссия учителя в России всегда понималась особо

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Приоритетом для учителей в России всегда являлось формирование в учениках образа будущего в самых сложных исторических условиях, их миссия в России всегда понималась особо. Об этом в День учителя ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"В нашей стране роль учителя в формировании мировоззрения молодого поколения во все времена была ключевой. Более того, можно говорить о том, что для нашей национальной культуры, для нашего историко-культурного кода характерно понимание совершенно особой миссии учителя, которая выходит за рамки только передачи информации, предполагая трансляцию ценностного ряда и формирование личности через приоритеты, характерные для нашего общества и уходящие вглубь нашей тысячелетней истории. Очень важно, что в сложных условиях, в условиях кризисов и войн именно учитель оставался тем, кто обеспечивал связь эпох, по сути, выполняя очень сложную миссию сохранения преемственности поколений и неразрывности исторического процесса", - сказала она.

Она привела в пример подвиг учителей, в период Великой Отечественной войны, преподававших в блокадном Ленинграде и оккупированных нацистами городах. "Несмотря на все ужасы геноцида и оккупации, они всем своим поведением, образом мышления, вообще тем, что ставили задачу учиться и жить, вселяли в маленьких детей понимание того, что будущее есть. Вот этот образ жизни в будущем - это пример величайшего подвига учительства в сложных периодах", - добавила Малышева.

По ее словам, сегодняшнее непростое время также ставит вызовы, требуя от учителя не только "опоры на вековой опыт", но и "ответа на новые вызовы информационных войн". "Сегодня очень важно формировать культуру исторической памяти. Не поддаваясь на безудержное парирование, заводящее в тупик, на ценностном и смысловом уровне сформировать понимание дня сегодняшнего", - подчеркнула историк.

Она пожелала молодым учителям помнить, что их миссия - "не просто передача данных, но формирование личности, которая в будущем будет определять судьбу нашей страны и закладывать вектор ее дальнейшего развития". "Необходимо осознавать, что эта личность сегодня уже во многом состоявшаяся, с огромным внутренним потенциалом и уже имеющимся ресурсом. У нас сейчас очень умные дети, очень подкованные - и в разных совершенно областях, и открытые к освоению нового. Их высокой планке сегодня нужно обязательно соответствовать, но не пытаясь быть умнее их, а являясь для них образцом поведения и отношения к своему делу с профессиональной и человеческой точек зрения", - заключила Малышева.