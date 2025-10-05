Более 5 тыс. учителей числятся лекторами общества "Знание"

Гендиректор общества Максим Древаль подчеркнул, что учитель не просто передает знания, но и формирует личность, а значит и будущее страны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. учителей являются лекторами Российского общества "Знание". Об этом в День учителя рассказал глава просветительской организации Максим Древаль.

"Я горжусь, что среди лекторов Российского общества "Знание" более 5 тыс. учителей, которые принимают активное участие в наших проектах и мероприятиях. Каждый из них - просветитель с большой буквы, ведь они сделали смыслом своей жизни передачу опыта и знаний подрастающим поколениям", - написал он в своем Telegram-канале.

Древаль отметил, что роль учителя постоянно растет. "Без него невозможно ни технологическое лидерство, ни культурная целостность. И, что самое важное, сегодня в его руках буквально будущее страны", - отметил он.

Гендиректор общества подчеркнул, что учитель не просто передает знания, но и формирует личность, а значит и будущее страны. "Я убежден, что именно на уроках рождаются инженеры и ученые, дипломаты и врачи. Чаще всего именно школьный учитель зажигает в нас мечту, которая ведет по жизни", - отметил он.

5 октября в России отмечается День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования. Всего в России примерно 38,5 тыс. школ, гимназий, лицеев. В них работает 1,3 млн педагогов (включая 1,07 млн учителей), обучается 18 млн школьников.