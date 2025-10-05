Сенатор Гибатдинов: минимальный оклад учителя должен составлять не менее двух МРОТ

По словам члена комитета СФ по образованию, складывается "недопустимая ситуация", поскольку в некоторых случаях зарплата учителей оказывается ниже минимального размера оплаты труда

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минимальный оклад педагогов должен составлять не менее двух МРОТ, при этом все надбавки должны начисляться сверх этой суммы. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов.

"Считаю, что первая, окладная часть зарплаты педагога должна соответствовать МРОТ и быть его гарантированным минимумом. При этом считаю необходимым закрепить норму: минимальный оклад для учителей должен составлять не менее двух МРОТ, а все надбавки и стимулирующие выплаты должны начисляться уже сверх этой суммы", - сказал Гибатдинов.

По его словам, складывается "недопустимая ситуация", поскольку в ряде случаев зарплата учителей оказывается ниже минимального размера оплаты труда. "Такое положение дел принижает значение труда педагога и снижает престиж профессии, от которой напрямую зависит будущее страны. Учитель не должен думать о том, как свести концы с концами, он должен иметь возможность сосредоточиться на обучении и воспитании детей", - отметил Гибатдинов.

Федеральный МРОТ в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля.