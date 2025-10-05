РГПУ им. Герцена создаст летние и зимние школы для студентов стран БРИКС

Ректор вуза Сергей Тарасов отметил, что проект разработан для того, чтобы иностранцы могли познакомиться с образовательным процессом, с историей и культурой России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена планирует создать летние и зимние школы для студентов-иностранцев стран БРИКС. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Сергей Тарасов.

"Я участвовал в форуме ректоров России и стран БРИКС, и там было огромное количество встреч, и мы договорились, что следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге, и будем выходить на целый ряд проектов. Во-первых, это летние и зимние школы для студентов-иностранцев, чтобы они могли познакомиться с образовательным процессом, с историей, культурой нашей страны, города. Это потенциально будут те люди, которые потом будут учиться в нашем вузе", - сказал он.

Тарасов отметил, что страны БРИКС также выражают заинтересованность в изучении русского языка. У РГПУ им. Герцена есть большой опыт, так как вуз участвует в проекте Минпросвещения РФ по созданию языковых центров.