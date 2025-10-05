Статья

Ректор РГПУ Сергей Тарасов: учитель — это прежде всего носитель культуры и эстетики

Современные педагоги сталкиваются со множеством вызовов — трансформация учебных программ, освоение цифровых технологий и искусственного интеллекта, изменение социальных норм, выстраивание отношений с учениками нового поколения. Все это делает их работу более сложной и многогранной, требующей готовности к изменениям. ТАСС пообщался с ректором ведущего педагогического вуза страны о новом поколении учителей и учеников, возращении престижа профессии и защите чести педагога

Редакция сайта ТАСС

Сергей Тарасов © Пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена

Новые ученики и новые учителя

Сегодня в школах основу учащихся составляют поколение Альфа (дети, родившиеся после 2010 года в эпоху цифровых технологий). По мнению психологов, современные школьники отличаются клиповым мышлением — они не могут концентрироваться долго на чем-то, поэтому держать их внимание на протяжении 45 минут становится трудно.

"Мы активно работаем в направлении искусственного интеллекта — это важная составляющая работы учителя. У нас совсем недавно создан Центр игротехнических практик, где мы разрабатываем новые технологии, подходы и включаем это в образовательный процесс. Наши студенты участвуют в таких проектах, и это позволяет им готовиться к встрече с новым поколением. Но эта встреча где-то условная, потому что у поколений разница всего в четыре-пять лет, но наша задача вооружить будущего педагога новыми подходам и обеспечить широкий социокультурный кругозор", — рассказал ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

По его мнению, кроме владения и умения интегрировать цифровые технологии в образовательный процесс, учитель должен быть разносторонней личностью, поэтому студенты занимаются спортом, театром, вокалом, музыкой. Все это будущий учитель может направить на своих учеников и отвлечь их от виртуального мира. Однако перемены произошли не только в учениках, изменились и сами учителя. Они действительно ведут активную жизнь, развивают социальные сети, ведут блоги и рассказывают о профессии. Из-за этого иногда они сталкиваются с негативом со стороны общественности.

"С одной стороны, современные социальные сети, информационная открытость способствуют сближению с учеником, но всегда должны быть определенные рамки. Есть ограничения внутреннего характера — это этика учителя. Понятно, что учитель не может себе позволить то, что позволяют представители другой профессии, потому что он на виду, на него смотрят ученики, родители, общественность, профессиональное сообщество. Поэтому ограничения есть, но они внутренние — должно быть чувство меры, чувство такта. В педагогике многие вопросы не имеют однозначного решения, все зависит от контекста взаимоотношений учителя и ученика, от корпоративной культуры школы", — убежден Тарасов. При этом ректор считает, что резкое осуждение со стороны общества — это крайность, потому что учитель — тоже человек.

Защита чести и достоинства педагога

В сентябре Министерство просвещения РФ создало Совет по защите чести и достоинства педагогов. Он будет рассматривать заявления по сложным и спорным ситуациям между педагогами и руководителями образовательных организаций, родителями или учениками. Эта мера стала необходимостью, так как учителя часто оказываются беззащитными перед порой необоснованными агрессией и критикой.

"Создание Совета по защите профессиональной чести педагогов — это очень правильное и своевременное решение Министерства просвещения РФ. В конце 80-х - начале 90-х произошло изменение отношения не только к профессии учителя, но и ко всем ключевым отраслям, и я думаю, что это было сделано целенаправленно. Посмотрите, как сейчас тяжело восстановить, например, статус инженера и привлечь абитуриентов в инженерные вузы. Если родители думают о том, чтобы их дети получили качественное образование, то нужно менять отношение к школе, к системе образования и к педагогу", — отметил Тарасов.

По его словам, сейчас многое делается для повышения статуса профессии, но стоит добавить повышение материальной обеспеченности, требуется системная информационная кампания, которая будет подчеркивать вклад учителей в развитие общества. Также нужна интеграция курсов по правовой и психологической защите в программы педагогических вузов. Кроме того, важно, чтобы учитель имел возможность отдыхать, восстанавливаться не только дома с книгой, но и посещать концерты, выставки, премьеры, обсуждать их в коллективе. "Учитель — это прежде всего носитель культуры, эстетики, он должен быть образцом", — подчеркнул ректор РГПУ.

Как раз вероятное отсутствие свободного времени, постоянные отчеты и стресс могут приводить к эмоциональному и физическому истощению. По мнению экспертов, именно эта перегрузка является ключевой проблемой профессии, которая влияет на интерес к работе.

"Мы следим не только за поступлением на работу после вуза, но и стараемся отслеживать судьбу наших выпускников. Здесь как раз есть целый ряд проектов, которые мы вместе с регионами реализуем — это команда педагогов "под ключ", когда ребята приходят в школу целым коллективом, и мы видим, что есть коллективы, где спустя пять лет ни один человек не ушел. Создаются советы молодых учителей в регионах, и мы здесь принимаем участие — это взаимная поддержка нашего университета, выпускников и регионов. В целом, чтобы учитель оставался в профессии, у него должна быть интересная работа, достойные условия труда и насыщенная образовательная среда, где он является не только "урокодателем", но и живет интересной жизнью", — отметил Сергей Тарасов.

Образование и дефицит кадров

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена ежегодно выпускает порядка 5 тыс. специалистов для всех регионов страны, из них 2 тыс. — педагоги. Как отмечают в самом вузе, 82% из числа выпускников идут работать в систему образования.

"У нас в этом году конкурс был 26 заявлений на место, он увеличился существенно — где-то на 35%, если сравнивать с прошлым годом. Мы видим рост заинтересованности последние три года. Это связано, во-первых, с вниманием, которое уделяет государство, с Годом педагога и наставника, который проходил в нашей стране в 2023 году. Я думаю, что это и изменение отношения общества, потому что сегодня люди понимают, что психолого-педагогическое образование — это то образование, которое работает на развитие человека", — рассказал ректор университета Сергей Тарасов.

Несмотря на рост абитуриентов, в информационном поле все еще говорят о нехватке педагогических кадров и высокую загрузку учителей в регионах России. Особенно востребованы в сфере образования учителя химии, математики, информатики, физики. "На сегодняшний день, на мой взгляд, у нас нет идеальной методики, которая бы дала объективные данные по потребности в педагогах, как бы это парадоксально не звучало. Если мы считаем, например, через ресурсы поиска специалистов, то мы понимаем, что кто-то выходит на пенсию, и директор школы заранее может дать объявление, а кто-то переезжает в другой регион, соответсвенно, информация о поиске вакансии размещается", — отметил Тарасов.

Кроме того, по словам ректора, при оценке необходимо учитывать часовую нагрузку на учителя, так как она в каждом случае может быть разная — от 18 до 25 часов и даже больше. При этом увеличение часов может не являться показателем дефицита. "В принципе прогноз нам понятен, Министерство просвещения РФ собирает данные, у нас есть дорожные карты подготовки специалистов, особенно по естественно-научным и математическим направлениям. Но у нас потребность — это не то, что нужно сегодня, она рассматривается на протяжении трех-пяти лет. То есть мы прогнозируем сколько человек уйдет на пенсию, сколько будет детского населения по каждому региону", — сказал Тарасов.

Университет, открытый горожанам и гостям

В РГПУ им. Герцена реализуется много проектов, которые отвечают духу времени. Здесь создали центр по внедрению игровых методик в образовательный процесс, специалисты университета участвуют в создании учебника по семьеведению, реализуется совершенно уникальный проект "Команда школьных педагогов "под ключ" и многое другое.

"Для нас важно, чтобы наш университет больше становился одним из ведущих социокультурных центров Санкт-Петербурга и страны. Мы бы хотели быть еще более открытыми для горожан и гостей, и в этом направлении уже многое делается, в частности, мы создали Открытый кампус. В первой половине дня в кампусе проходит учебный процесс, а со второй половины начинается реализация программ для детей разных возрастов, для родителей", — рассказал ректор РГПУ.

Помимо этого, университет работает над переходом на новую модель высшего профессионального образования, которая будет включать базовое, специализированное образование и аспирантуру. Со следующего года вуз войдет в эксперимент по отработке модели перечня вступительных экзаменов, чтобы ребята, поступающие в РГПУ, были подготовлены по тем профильным предметам, по которым они будут потом обучаться.

"Очень много разрабатываем предложений и подходов по развитию педагогического образования для нашей страны. Мы сейчас планируем создавать центр, который будет координировать работу не только наших кафедр, но и кафедры других вузов. Мы включаемся в выстраивание единой системы методического сопровождения образовательного процесса", — поделился Тарасов.

Важной деятельностью работы РГПУ является участие в программе Минпросвещения РФ по продвижению русского языка за рубежом. Университет уже открыл центры изучения русского языка и центры образования на русском языке в ряде стран — Китай, Вьетнам, Узбекистан, Лаос, Монголия.

"Очень заинтересованы страны БРИКС в изучении русского и в поддержании контактов. Недавно я участвовал в форуме ректоров России и стран БРИКС, и там было огромное количество встреч. Мы договорились, что следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге, и будем выходить на целый ряд проектов. Во-первых, это летние и зимние школы для студентов-иностранцев, чтобы они могли познакомиться с образовательным процессом, с историей, культурой нашей страны и города. Это потенциально будут те люди, которые потом будут учиться в нашем вузе. К сожалению, у нас пока некоторые европейские страны ушли от сотрудничества, но я думаю, что это временно. И кстати, у нас 1,3 тыс. студентов-иностранцев поступает каждый год, более 50 стран представлено, и европейские в том числе", — поделился ректор.

ИИ и ценность учителя

Искусственный интеллект повсеместно внедряется в жизнь, естественными становятся и рассуждения о возможном замещении роботами человека в ряде профессий. В некоторых странах уже стали появляться роботы-учителя, которые читают лекции, отвечают на вопросы и взаимодействуют с учениками через логические задания.

"Меня вообще воодушевляет появление искусственного интеллекта, потому что, чем больше у нас будет появляться таких помощников, тем больше будет цениться человек с его неповторимым внутренним миром, жизненным опытом, нравственными качествами. В этом плане учителя никто никогда не заменит", — считает Тарасов.

По его мнению, профессия учителя вообще подразумевает большой набор внутренних качеств и не каждому человеку может подойти. Надо взвесить свои возможности и силы, потому что работа требует терпения, великодушия, широты души, принятия другого человека, который не похож на тебя.

"Это сложная, но очень интересная работа, потому что учитель видит свое продолжение не только в собственных детях, но и в тысячах своих учеников. Я недавно разговаривал с выпускниками одной школы, и они рассказали, что не стало их учителя физкультуры, который был уже в преклонном возрасте. С ним попрощаться пришло огромное количество выпускников, хотя кажется, что физкультура — это проходящий предмет. Они удивились, как простой учитель подготовил столько благодарных людей, которые пришли проводить его в последний путь. Прошли десятилетия, а они помнят этого учителя. Это показатель призвания. Это потрясающая профессия, если в нее вкладываться. Учитель — это человек, который должен приносить счастье другим, и это счастье возвращается ему", — заключил ректор РГПУ.

Дарья Иванова