Подмосковные учителя рассказали, как влюбить школьника в предмет

Педагогам помогает билингвальный подход и игровая форма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московская область ведет активную деятельность по привлечению хороших преподавателей в образовательные учреждения. В настоящее время в школах Подмосковья насчитывается около 54 тыс. педагогов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

Читайте также

День учителя: дата, история праздника и варианты подарков для педагогов

Как отметили там, регион предоставляет действующим и новым преподавателям различные меры поддержки. Среди них - социальная ипотека, компенсация аренды жилья, пособие для молодых специалистов и другие.

Проводимая работа демонстрирует хорошие результаты. Как ранее отмечала пресс-служба регионального правительства, по итогам прошлого учебного года в Московской области более 7,6 тыс. выпускников стали медалистами, 669 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Кроме того, в этом году подмосковные ученики завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стал победителем.

В преддверии Дня учителя ТАСС пообщался с теми, кто стоит за выдающими результатами детей, с их педагогами, и узнал об их уникальных подходах в раскрытии школьных талантов.

Билингвальный подход к физике

Кирилл Стремоусов - учитель физики в гимназии № 1 Жуковского. В работе он совмещает разные форматы обучения и не ограничивается только школьными уроками. Так, к примеру, темы, которые на занятиях обычно проходят очень быстро или поверхностно, он дополнительно раскрывает в видеоматериалах, доступных ученикам в его блоге.

Кроме того, в качестве эксперимента он предложил одиннадцатиклассникам изучать физику на английском языке. "На дополнительных занятиях мы с ребятами решали задачи и разбирали теорию параллельно со школьной программой, только на английском. Заинтересовались и посещали занятия практически все из класса. И школьники, которые знали физику не очень хорошо и были сильнее в гуманитарных науках, включались на занятиях в работу гораздо активнее, чем на русскоязычных уроках. Они использовали свое умение читать и говорить на английском как преимущество, и это позволило активнее вовлечь детей в изучение предмета. То есть у них появилась дополнительная мотивация применить уже имеющиеся гуманитарные знания к освоению физики, повысился интерес", - рассказывает Стремоусов.

Он подчеркивает, что найти подход к ученикам сейчас не сложнее, чем, к примеру, сто лет назад. "Суть не меняется: важно, чтобы ребята видели, зачем им эти знания нужны. С физикой это особенно удобно, потому что она буквально везде вокруг нас. Но не всегда школьники готовы сами это замечать. Когда дети понимают, что формулы и законы - это не просто абстрактные записи, а ключ к пониманию того, как устроен мир, у них появляется интерес", - добавляет учитель.

При этом Стремоусов отмечает, что идеальный учитель - это тот, кто сам продолжает учиться. "Если ты интересуешься предметом, ищешь новые подходы, пробуешь разные методы - это сразу чувствуют ребята. А еще важно не бояться признаться, что чего-то не знаешь. Иногда я прямо говорю: "Слушайте, я не до конца понимаю, как это описывается, но давайте попробуем вместе разобраться". У детей это вызывает интерес - они начинают копать глубже и часто находят объяснения даже быстрее меня", - поделился педагог.

Учимся, играя

Максим Ададуров - молодой педагог красногорской школы "Полет". Здесь он работает всего второй год, но уже успел завоевать любовь школьников благодаря уникальному подходу к занятиям. В частности, он использует авторские конспекты, адаптируя материалы под интересы и уровень подготовки класса. Помимо этого, сделать обучение более увлекательным позволяют различные интерактивные игры.

"Например, бинго с биологическими терминами помогает развивать словарный запас и внимание учеников. Также мы играем в "биологический пинг-понг": ребята встают в круг и по очереди задают вопросы по теме урока. Тот, кто не может ответить, выбывает из игры. Еще ребятам очень нравится упражнение "Кто я?": каждый ученик получает карточку с названием биологического термина. Далее дети задают друг другу вопросы, чтобы угадать, кто они, основываясь на характеристиках. Такие методы делают уроки более динамичными и эффективнее вовлекают детей в процесс обучения", - поделился Ададуров.

По его мнению, в настоящее время учителю важно быть на одной волне со школьниками, понимать их интересы и знать тренды. "С ребятами необходимо создать атмосферу доверия, где они будут чувствовать себя комфортно, выражая свои мысли и идеи. Также важную роль играет обратная связь: нужно спрашивать учеников об их мнении и учитывать его в процессе обучения", - отмечает педагог.

Объяснение сложного на бытовых предметах

Одним из примеров эффективной работы подмосковных педагогов является работа учителя математики физтех-лицея им. П. Л. Капицы Максима Голубева. Он является рекордсменом по количеству подготовленных стобалльников - по итогам прошлого учебного года восемь его выпускников сдали профильную математику на максимальный балл.

Голубев отмечает, что в своей работе в первую очередь он старается ориентироваться на своих педагогов - школьных учителей математики и физики, а также преподавателей в вузе. По его воспоминаниям, они были заинтересованы в предмете и в том, чтобы донести его до своих учеников - в результате их преданность делу, задор и азарт заражали школьников.

"В работе важно, чтобы не создавалось ощущения, что ученик и преподаватель по разные стороны, они вместе должны "познавать" предмет", - подчеркивает Голубев.

Так, он отмечает, что многие явления можно описать на бытовых примерах. Такой подход может зарождать интерес, а впоследствии и любовь к предмету. "Простой пример - прогуливаясь по улице можно спросить у ребенка, почему люк, мимо которого мы прошли, в форме круга, а не квадрата? Квадратный люк, если его расположить вертикально и повернуть вдоль диагонали, будет проваливаться, а круглый - нет. Также во время прогулки можно подталкивать к изучению свойств чисел, связанных с делимостью - проходя мимо очередного автомобиля вычислять, на что делится его номер", - рассказывает учитель.

Голубев подчеркивает, что существует много игровых задач, и, решая их, ребенок, вероятно, даже не поймет, что решает математическую задачу. При условии, что это ему понравится, он в дальнейшем будет с удовольствием решать уже более серьезные математические задачи.