Безруков: уничижительное отношение к России вошло в моду на Западе

Народный артист России признался, что это не может не задевать и не оскорблять русского человека

Редакция сайта ТАСС

Сергей Безруков © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уничижительное отношение ко всему русскому стало модным на Западе. Такое мнение высказал ТАСС народный артист России Сергей Безруков.

Читайте также

Сергей Безруков: Есенин — пример любви к Родине

"Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России, - уничтожать и поносить все русское", - сказал Безруков.

Он добавил, что такое отношение не может не задевать и не оскорблять русского человека, в особенности - того, кто предан Родине по-настоящему. "Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?", - продолжил народный артист.

В заключение Безруков заметил, что подобное настроение нашло отражение в творчестве поэта Сергея Есенина. "Если сейчас вас все это задевает, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль - все, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями", - констатировал он.