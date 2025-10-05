Профсоюз образования наградил лучших педагогов Москвы

Мероприятие прошло в Доме музыки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Профсоюз образования Москвы вручил заслуженным учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования, директорам школ награды и поздравил с Днем учителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

Читайте также

День учителя: дата, история праздника и варианты подарков для педагогов

Мероприятие прошло в Доме музыки. За многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи наградили 28 педагогов. Работникам образования вручили профсоюзные нагрудные знаки, благодарности Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации, почетные грамоты и благородности департамента образования и науки Москвы.

"Мы с особой гордостью вручаем заслуженные награды тем, чья работа является эталоном профессионализма и преданности своему делу. Учреждая знаки отличия, мы подчеркиваем: именно ваш вклад в наставничество и развитие социального диалога, ваша многолетняя верность общим ценностям делает профсоюзы сильнее. От всей души поздравляю воспитателей со званием "Профсоюзный наставник", ветеранов педагогического труда - с почетным членством, а тех, кто выстраивает конструктивный диалог, - с заслуженной наградой Московской федерации профсоюзов "За развитие социального партнерства", - цитирует пресс-служба председателя профсоюза образования Москвы Константина Гужевкина.

Кроме того, были вручены знаки профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации "За верность профсоюзу" II степени и "За вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни".