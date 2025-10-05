Более половины россиян поздравляют своих учителей после окончания школы

Из них 26% делают это каждый год, говорится в исследовании сервиса доставки "Купер"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более половины россиян продолжают поздравлять своих учителей после окончания школы. При этом почти четверть из них делают это каждый год, говорится в результатах исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос был проведен среди 2 тыс. респондентов из разных областей России.

"Примечательно, что после окончания школы 57% россиян продолжают время от времени поздравлять своих учителей. Из них 26% делают это каждый год. В основном это жители Москвы (36%) и молодежь 18-24 лет (34%). В основном они просто пишут поздравление в мессенджере (53%), но каждый третий (39%) навещает учителей в честь праздника лично", - говорится в итогах опроса.

Аналитики отметили, что 96% россиян привыкли дарить учителям в этот день подарки, из них 88% делают это каждый год. В основном это молодые родители от 25 до 34 лет (94%).

Половина (51%) опрошенных поздравляют не только школьных учителей, но и преподавателей в кружках, репетиторов, тренеров в секциях и студиях. Из них 28% делают это каждый год. В основном это жители Екатеринбурга (37%). Чаще всего поздравляют именно спортивных тренеров (46%), а также репетиторов (38%) и преподавателей по танцам (31%), уточняется в итогах исследования.