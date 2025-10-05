Володин: без учителей не может существовать ни одно общество

Председатель ГД также пожелал учителям здоровья, счастья, удачи, улыбок и хорошего настроения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ни одно общество не может существовать без учителей, это очень важная, но непростая работа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня учителя.

"Это работа интересная, важная, без которой не может ни одно общество. Но она очень непростая. И это ваш выбор, а мы его должны уважать", - сказал Володин в видео, размещенном в его канале в Max.

Он также пожелал учителям здоровья, счастья, удачи, улыбок и хорошего настроения.

5 октября в России ежегодно отмечается День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования. Первоначально он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года и праздновался в первое воскресенье октября. С 1994 года по предложению ЮНЕСКО 5 октября стал отмечаться Всемирный день учителя. В связи с этим решением президент РФ Борис Ельцин подписал 3 октября 1994 года указ о переносе празднования российского Дня учителя на 5 октября.