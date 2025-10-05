Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ отметил, что они помогают детям найти свое призвание

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что благодаря им дети учатся верить в себя и достигать поставленных целей.

"Каждый из нас хранит в сердце память о первом учителе, человеке, который открыл удивительный мир знаний, научил читать и писать. Именно благодаря вам, дорогие педагоги, ребята учатся верить в себя, мечтать, принимать важные решения, достигать поставленных целей. Вы обладаете особой душевной щедростью и теплотой, мудростью и терпением, помогаете детям найти свое призвание, воспитываете их собственным примером", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

Глава кабмина отметил, что нацпроект "Молодежь и дети" направлен именно на реализацию потенциала каждого ребенка. Так, строятся новые школы и кампусы, модернизируется инфраструктура, внедряются современные программы и инновационные методы, основанные на передовых научных достижениях, а также создаются условия для профессионального роста педагогов.

"Сегодня - еще один повод выразить вам благодарность за неустанный труд, верность лучшим педагогическим традициям, безграничную любовь к детям. Победы российских школьников и студентов на престижных международных олимпиадах и конкурсах - ваша заслуга и весомый вклад в будущее отечества", - добавил Мишустин и пожелал дальнейших успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего.

5 октября ежегодно в России отмечается День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования. Первоначально он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года и праздновался в первое воскресенье октября. С 1994 года по предложению ЮНЕСКО 5 октября стал отмечаться Всемирный день учителя. В связи с этим решением президент РФ Борис Ельцин подписал 3 октября 1994 года указ о переносе празднования российского Дня учителя на 5 октября.