РГПУ им. Герцена вступит в эксперимент по отработке вступительных экзаменов

Ректор вуза Сергей Тарасов отметил, что это поможет абитуриентам подготовиться по тем профильным предметам, по которым они будут обучаться

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена со следующего года будет участвовать в эксперименте по отработке перечня вступительных экзаменов. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Сергей Тарасов.

Читайте также

Ректор РГПУ Сергей Тарасов: учитель — это прежде всего носитель культуры и эстетики

"Мы со следующего года входим в эксперимент по отработке модели перечня вступительных экзаменов в наш университет. Чтобы ребята, которые поступают в университет, были подготовлены по тем профильным предметам, по которым они будут потом обучаться", - сказал он.

Ректор отметил, что университет работает над переходом на новую модель высшего профессионального образования, которая будет включать базовое, специализированное образование и аспирантуру.