Чернышенко назвал число учителей в России

Сегодня в стране более 1 млн учителей, подчеркнул вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число учителей, которые обучают и воспитывают детей по всей России, превысило 1 млн человек. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

Читайте также

День учителя: дата, история праздника и варианты подарков для педагогов

"Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, педагоги во все исторические эпохи вели Россию вперед, служили нравственным маяком для целых поколений. Сегодня в нашей стране более 1 млн учителей. Именно вы, дорогие педагоги, не только учите, но и воспитываете детей в соответствии с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

В России среди учителей больше всего - по русскому языку и литературе, иностранным языкам и математике. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" правительство РФ создает современную образовательную инфраструктуру, обеспечивает комфортные условия для обучения, уточнили в аппарате вице-премьера.

Чернышенко поблагодарил педагогов за профессионализм, заботу и верность своему делу и поздравил с Днем учителя. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также поздравил преподавателей с профессиональным праздником.

"Мы видим, как растет уважение к профессии учителя, как в школы приходят яркие, талантливые специалисты, готовые продолжать лучшие традиции отечественного образования. В этом году в педагогические вузы рекордный конкурс - 12 человек на место. Это ваша общая заслуга, ведь именно ваша мудрость и терпение являются самым лучшим примером для новых поколений педагогов", - приводятся слова главы Минпросвещения РФ в официальном Telegram-канале правительства России.