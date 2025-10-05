Собянин сообщил о запуске проекта поощрения талантливых педагогов

В рамках программы сформировали список из 100 педагогов, которые удостоились городских наград и денежных премий

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о запуске проекта поощрения талантливых педагогов совместно с правительством РФ.

"Совместно с правительством России запускаем новый проект поощрения талантливых педагогов. Имена учителей-наставников, оказавших наибольшее влияние на личностное развитие, назвали их бывшие ученики - вчерашние выпускники московских школ, а ныне студенты ведущих вузов страны", - написал он.

Мэр отметил, что по итогам опроса был сформирован список из 100 педагогов, которые удостоились городских наград и денежных премий.

"Преподаватели помогают школьникам достигать высоких результатов на олимпиадах, ЕГЭ и различных научно-практических конференциях. Но не менее важно, что каждый из них оставляет в сердце учеников след - память о тех, кто помог поверить в себя и выбрать свой путь", - добавил Собянин.