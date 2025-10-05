Ректор РГПУ: повышение оплаты труда обеспечит престиж педагогических профессий

Сергей Тарасов отметил, что также важно соблюдение баланса работы и отдыха педагогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Повышение оплаты труда педагогических работников будет способствовать росту престижа профессии. Такое мнение высказал ТАСС ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

"Сейчас многое делается, чтобы повысить статус профессии, но я бы добавил повышение материальной обеспеченности, требуется системная информационная кампания, которая будет подчеркивать вклад учителей в развитие общества. Также нужна интеграция курсов по правовой и психологической защите в программы педагогических вузов", - сказал он.

Ректор добавил, что важно соблюдение баланса работы и отдыха педагогов. Они должны иметь возможность развиваться как личности, посещать концерты, выставки, премьеры, обсуждать их в коллективе. "Учитель - это, прежде всего, носитель культуры, эстетики", - сказал он.