Опрос: 79% педагогов считают свою профессию одной из ключевых для развития РФ

В опросе приняли участие более 200 преподавателей

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Центр знаний "Машук" провел опрос в ходе юбилейного Форума классных руководителей, который показал, что 79% педагогов считают свою профессию одной из ключевых для будущего России и укрепления государственности. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Читайте также

День учителя: дата, история праздника и варианты подарков для педагогов

Центр знаний "Машук" провел опрос в ходе юбилейного Форума классных руководителей, который проходил в Национальном центре "Россия", и выяснил, как российские педагоги оценивают роль неформального образования, считают ли профессию учителя важной для успешного развития России, состоят ли они в профессиональных сообществах, с какими вызовами сталкиваются во время работы. "Всероссийский опрос показал, что 79% педагогов считают свою профессию одной из ключевых для будущего России и укрепления государственности, при этом 84% опрошенных заявили о важности неформального образования для развития профессиональных навыков и компетенций. Педагоги подчеркивают, что сегодня система образования сталкивается с рядом вызовов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь речь идет о мотивации учеников, интеграции современных технологий в учебный процесс, социально-демографических изменениях. Всего в опросе приняли участие более 200 педагогов.

"Интересно, что большинство учителей считают вызовы в сфере мотивации учеников выше, чем использование современных образовательных технологий. При этом часть респондентов отмечает важность развития неформального образования для освоения навыков, необходимых для работы с ИИ, цифровыми инструментами, в том числе социальными сетями. Более половины опрошенных педагогов (68%) предпочитают находить единомышленников и заниматься саморазвитием в профессиональных сообществах, которые сегодня становятся одним из главных центров получения знаний", - приводятся в сообщении слова гендиректора центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.

По его словам, собранные результаты будут учтены при проектировке образовательных программ и онлайн-курсов.

Сегодня российские педагоги являются активными участниками профессиональных сообществ Центра знаний "Машук", Форума классных руководителей, проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей", всероссийского конкурса "Учитель года".

"Участники опроса замечают, что сообщества становятся мощным инструментом в борьбе с профессиональным выгоранием, а также помогают найти единомышленников для реализации совместных проектов. Всего 78% опрошенных заявили о важности развития профессиональных сообществ. Результаты опроса показали, что 82% педагогов считают целесообразным ввести уроки цифровой грамотности и кибербезопасности не только для школьников, но и для учителей", - сообщили в центре.