Губернатор Подмосковья поздравил учителей с профессиональным праздником

Андрей Воробьев вручил награды педагогу и воспитателю года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил награды "Учитель года - 2025" и "Воспитатель года - 2025" в рамках областного конкурса.

"Дорогие наши учителя, поздравляю вас с праздником! В Подмосковье работают более 102 тыс. педагогов. Ваш труд - основа будущего. Вы не просто передаете знания, вы формируете характеры, вдохновляете на открытия, становитесь для учеников надежным ориентиром. <...> В честь праздника вручил заслуженные награды тем, кто каждый день вкладывает силы в будущее наших детей", - написал он в своем Telegram-канале.

Так, "Учителем года - 2025" признан Андрей Феофанов - преподаватель математики и информатики в Гимназии №10 в Луховицах. "Воспитателем года" стала Мария Мордовцева из Королева, которая работает в Первомайской СОШ №2. Лучшим педагогом-психологом признана Евгения Казберова из лицея им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске.

Кроме того, благодарность президента РФ объявлена директору гимназии им. Е. М. Примакова Майе Майсурадзе. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также награжден Ярослав Долинчук, директор Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина из Фрязино.

Воробьев подчеркнул, что благодаря педагогам подрастающее поколение Московской области становится уверенным, образованным и неравнодушным. Также глава Подмосковья пожелал учителям крепкого здоровья, душевного равновесия и новых профессиональных побед.