В России предложили ввести постоянную надбавку к пенсии педагогов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что надбавка нужна учителям, которые отработали 25 лет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Постоянная "педагогическая надбавка" к фиксированной части пенсии для учителей, отработавших 25 лет, станет прямым признанием их вклада. Также важно устранить так называемую "отсрочку ожидания", сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Пенсионная система для педагогов сегодня остается особой частью социальной поддержки. Учителя могут выйти на страховую пенсию по старости раньше остальных - при выработке 25 лет педагогического стажа, независимо от возраста. Этот стаж учитывается только при работе на должностях и в учреждениях, утвержденных постановлением правительства. Но сам порядок расчета пенсий все еще вызывает вопросы. Индексация проводится по общим правилам - в зависимости от инфляции и бюджета Социального фонда, хотя нагрузка и специфика профессии очевидно иные", - сказал он.

В последние годы возвращена индексация работающим пенсионерам, увеличена стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата, но все это касается системы в целом и не отражает реального вклада педагогов, которые десятилетиями "держат на себе школьную инфраструктуру", считает Гаврилов. "Поэтому стоит добавить к ежегодной индексации привязку к росту средней зарплаты в образовании. Это позволило бы пенсии педагогов расти не только вслед за ценами, но и вместе с доходами действующих учителей", - сказал он. "Есть и другая идея - ввести постоянную "педагогическую надбавку" к фиксированной части пенсии для тех, кто отработал 25 лет и более на педагогических должностях", - отметил депутат. Механизм уже опробован для работников сельского хозяйства, которым прибавляют 25% к фиксированной выплате. Если распространить такую меру на педагогов, она станет прямым признанием их вклада и будет назначаться независимо от факта работы или региона проживания, указал парламентарий.

Гаврилов считает, что важно устранить и так называемую "отсрочку ожидания", которая сегодня существует между выработкой спецстажа и назначением пенсии. "Педагог, даже полностью отработавший 25 лет по утвержденным должностям, может получить право на пенсию только спустя несколько лет - по установленному графику. Отмена этой паузы позволила бы назначать выплаты сразу после подтверждения стажа и справок из учреждения, без многолетнего ожидания. Такой шаг не требует изменения принципов расчета, а лишь корректирует сроки, делая систему более логичной и прогнозируемой для самих педагогов. В результате пенсия учителя перестанет зависеть только от макроэкономических показателей и будет отражать реальную ценность труда тех, кто формирует будущее страны", - резюмировал он.