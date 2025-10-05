Путин назвал талантливым и увлеченным своего школьного учителя по литературе

Глава государства также вспомнил, как учитель предлагал к прочтению произведение Джерома Дэвида Селинджера "Над пропастью во ржи"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил талант и увлеченность своего школьного учителя по литературе. Своими воспоминаниями российский лидер поделился в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Я уже не помню про эти оценки, это не важно. А важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлеченный своим делом учитель литературы. Он нам презентовал то, что тогда появлялось, то, что было не только модным, а важным, содержательным", - поделился глава государства, отвечая на вопрос, какие оценки он получал за чтение стихотворений.

Он также вспомнил, как учитель предлагал к прочтению произведение Джерома Дэвида Селинджера "Над пропастью во ржи" и совместные обсуждения с классом. "Вот это, мне кажется, важно. Мне повезло на учителей", - заключил Путин.

Зарубин спросил главу государства об этом после того, как на пленарной сессии "Валдая" Путин зачитал отрывок из стихотворения Александра Пушкина, посвященного Бородинскому сражению. В том числе там говорилось о позиции европейских стран. Путин заметил, что в этих строках - "ответ на многие вопросы". "Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин - наше все", - заключил тогда президент.