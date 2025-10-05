На 80-м км МКАД восстановили движение после ДТП с несколькими автомобилями

В аварии погиб один человек, еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Движение на 80-м км МКАД в Химках, где после ДТП погиб один человек и еще трое пострадали, восстановлено. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

"Движение на внешней стороне 80-го км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее ТАСС сообщили в областном ГУ МВД РФ, что водитель 2002 года рождения за рулем Mitsubishi выехал на встречку и столкнулся с Toyota, после чего автомобиль отбросило в припаркованный на обочине грузовик.