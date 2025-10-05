В Москве ночью местами ожидается туман

Возможен небольшой дождь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Туман ожидается местами на территории Москвы предстоящей ночью, при этом не исключен небольшой дождь. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью на фоне облачной погоды возможен небольшой дождь и местами туман, ориентировочно, в период с полуночи до 03:00 мск", - сказал собеседник агентства, отметив, что прогнозируемое количество осадков может составить до 2 мм.

При этом температура воздуха в мегаполисе и по области составит от плюс 7 до плюс 9 градусов. Днем 6 октября столбики термометров в столичном регионе должны подняться до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется южной четверти со скоростью 3-8 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что в первой половине следующей недели температурный фон в столице будет примерно на 2-3 градуса выше нормы: ночные температуры составят около 5-10 градусов, дневные температуры - около 9-14 градусов.