В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для учителей

Такая мера поспособствует повышению качества всей школьной еды, считает председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Редакция сайта ТАСС

© Мила Степанян/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы межфракционный законопроект о бесплатном питании для учителей в школах. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Школьное питание: советы родителям

Среди авторов законопроекта первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП), председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации", закрепив право учителей на бесплатное питание в школах не менее одного раза в день.

"Учителя - это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них - не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах", - пояснил ТАСС Гусев.

В свою очередь Останина отметила, что горячее питание для учителей может стать не только одной из форм социальной поддержки, но и может способствовать повышению качества всего школьного питания. "Учителя смогут напрямую контролировать рацион и давать обратную связь, что позволит сделать питание более здоровым и сбалансированным для всех учащихся", - сказала она ТАСС.