Дочь Луиса Корвалана заявила, что сочла бы за честь получить российский паспорт

Вивиен Корвалан отметила, что чувствует себя отчасти русской

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан в интервью ТАСС рассказала, что хотела бы получить гражданство России.

"Для меня было бы честью получить российский паспорт. Я не говорю, что попробую, но хотела бы. Я была бы не против получить российское гражданство", - сказала Вивиен Корвалан.

"Я чувствую себя частью России, частью русской культуры и русских традиций. И да, я чувствую себя отчасти русской", - призналась она.

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили.

