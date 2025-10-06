Реклама на ТАСС
Момотова исключили из состава комиссии при президенте России по назначению судей

Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов
Редакция сайта ТАСС
13:01
обновлено 13:09

Виктор Момотов

© Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов исключен из состава Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Внести в состав Комиссии при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, утвержденный указом президента Российской Федерации от 17 февраля 2021 г., <...> изменение, исключив из него Момотова В. В.", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.

8 октября Останкинский суд приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова и его компаньонов - Андрея и Ивана Марченко - рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. 

