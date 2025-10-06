Дочь Луиса Корвалана рассказала о главном уроке отца

По словам Вивиен Корвалан, самый главный урок, который он оставил, - "это приверженность нашим принципам"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Лидер чилийских коммунистов Луис Корвалан всегда был верен идеалам, за которые боролся, это правило было главным в его жизни. Об этом в интервью ТАСС рассказала дочь Корвалана Вивиен, заметив, что нынешние политики чаще идут во власть за деньгами, а не идеалами.

"На мой взгляд, в этом мире нет человека, у которого была бы очень легкая жизнь. Жизнь трудна, и в ней есть свои вызовы. Действительно, мой отец (Луис Альберто Корвалан Лепес - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили в 1958-1989 годах - прим. ТАСС) перенес немало испытаний, в том числе политическое заключение, преследование, даже смерть моего брата (Луис Альберто - прим. ТАСС) от пыток в эпоху Пиночета (Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте - чилийский военный и государственный деятель, пришел к власти в результате военного переворота 1973 года - прим. ТАСС)", - поделилась Вивиен Корвалан.

По ее словам, самый главный урок, который отец оставил, - "это приверженность нашим принципам". "Это был очень простой урок, потому что отец всегда ставил идеалы на первое место. Он ставил на первое место то, за что боролся", - отметила Корвалан.

Она напомнила, что ее отец "был членом Коммунистической партии, и его борьба велась, прежде всего, за социальную справедливость, за благополучие народа". "И это нашло в нас глубочайший отклик. Мы знали, как пережить диктатуру и как пройти через все трудности. И в случае с моим братом, который сильно страдал, нужно было пережить это так, чтобы пожертвовать собой, пожертвовать своей индивидуальностью ради блага других, ради блага общества", - подчеркнула дочь лидера чилийских коммунистов.

Корвалан затруднилась ответить на вопрос, кто из ныне живущих политиков больше всего похож на ее отца. "Это очень сложный вопрос, потому что мир существенно изменился. На мой взгляд, нельзя сопоставлять вещи на таких уровнях. Я больше не могу сравнивать, например, Фиделя Кастро (кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года - прим. ТАСС), учитывая дистанцию и разницу, которая может быть между ними. И всех лидеров, которые были в те годы, крайне сложно сопоставлять с сегодняшним днем", - объяснила она.

"Но могу сказать, что сегодняшняя политика во многих отношениях, по крайней мере, в моей стране, стала карьерой. Зачастую люди работают в политике не ради идеала", - считает Корвалан. По ее мнению, "так бывает не во всех случаях, но есть люди, которые занимаются политикой лишь потому, что им платят большие деньги, или потому, что они просто любят власть, и не все обязательно поддерживают идеалы, как это было с Корваланом или с другими замечательными лидерами чилийского народа".

Полный текст интервью будет опубликован на ресурсах ТАСС 7 октября.