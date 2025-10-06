Абызову по новому делу о мошенничестве грозит до 10 лет колонии

Также бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ могут назначить штраф в 1 млн рублей

Михаил Абызов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей может грозить бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову по новому уголовному делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании.

Тверской суд Москвы ранее отправил в СИЗО на два месяца, до 6 декабря, Абызова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как ожидается, защита осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления Абызова обжалует его арест. В ходе рассмотрения просьбы следствия Абызов отверг причастность по новым обвинениям.