Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки чикунгунья в России

Отсутствуют устойчивые популяции комаров-переносчиков инфекции, пояснили в ведомстве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Риски распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствуют, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции. Об этом сообщили агентствам в Роспотребнадзоре.

"На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми. Единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", - говорится в сообщении.

В целях оперативного выявления и быстрого реагирования Роспотребнадзор разработал отечественную тест систему для диагностики возбудителя. Осуществляется регулярный энтомологический мониторинг: изучается видовой состав комаров, их численность и степень инфицированности различными возбудителями.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья являются тропики Африки, Индии, страны Юго Восточной Азии и острова Индийского океана, где сезонные вспышки фиксируются регулярно. Также случаи регистрировались в Мексике и Гватемале.

"Для минимизации рисков заражения Роспотребнадзор рекомендует туристам, планирующим поездки в эндемичные районы, соблюдать индивидуальные меры защиты: применять репелленты в соответствии с инструкцией, носить закрытую светлую одежду (длинные рукава, брюки) и использовать оконные сетки или иные барьеры от насекомых", - заключили в надзорном ведомстве.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что с начала 2025 года в мире было зарегистрировано более 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, 155 человек умерли. Также говорилось о том, что риски распространения в разных регионах сохраняются.