Дочь Луиса Корвалана отметила очень хорошую атмосферу в Москве

Вивиен Корвалан в последний раз посещала столицу России примерно восемь лет назад

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Москва за последние годы сильно изменилась к лучшему, а социальные права россиян хорошо защищены, как при Советском Союзе. Такое мнение в интервью ТАСС высказала дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан, прожившая в Москве несколько лет в 1970-1980-е годы и вновь приехавшая в российскую столицу.

"Я была здесь, в Москве, примерно 8 лет назад. Последний визит был еще до пандемии. Город изменился, очень изменился. Москва сейчас особенно красивая", - заметила Вивиен Корвалан. И уточнила: "Как говорят у нас в Чили, не знаю, как это точно передать, атмосфера хорошая. Люди на улице спокойные, все продолжают работать. Все здорово".

Она рассказала, что впервые оказалась в Советском Союзе в возрасте 21 года. "Думаю, сейчас есть определенная тоска по Советскому Союзу. С тех пор многое изменилось", - считает Вивиен Корвалан. Однако она обратила внимание на то, что "определенные привилегии, или, скорее, социальные права, в России по-прежнему сохраняются". "С социальной точки зрения, с точки зрения того, как жили люди, нет ничего лучше Советского Союза", - добавила дочь лидера чилийских коммунистов.

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили.

Полный текст интервью будет опубликован в 14:30 мск.