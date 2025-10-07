Пупо признался, что хорошо знает Москву, благодаря частым визитам

Певец отметил, что чувствует себя в российской столице как дома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Итальянский певец Энцо Гинацци, также известный как Пупо, благодаря частым визитам, хорошо знает Москву. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отметив, что чувствует себя в российской столице как дома.

"Первый раз я приехал в Москву в 1978 году. И прошло почти 50 лет. Я очень хорошо знаю этот город. Я был тут больше 100 раз. Поэтому я больше не прогуливаюсь. Я всегда очень рад быть здесь, потому что мне очень нравятся российский народ, и здесь я чувствую себя как дома", - рассказал собеседник агентства.

Певец добавил, что для него большое удовольствие - посещать Россию. "Сейчас мы в двух шагах от Красной площади, где я 45 лет назад написал песню, которая называется Lidia A Mosca, она посвящалась девушке, в которую я был влюблен. И поэтому быть опять здесь, спустя столько времени, это очень важный знак", - добавил артист.

Пупо выступает на итальянской сцене 50 лет, его первый концерт в Советском Союзе состоялся 40 лет назад - в 1985 году. Артист с тех пор неоднократно выступал в России. Он остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. Певец известен своими композициями Gelato Al Cioccolato, Burattino telecomandato, Cieli Azzurri, Un amore grande.

Полный текст интервью будет опубликован 7 октября в 11:00 мск.