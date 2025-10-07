Котяков прокомментировал возможность введения четырехдневки по всей России

Министр труда и социальной защиты отметил, что Минтруд в 2024 году в рамках формирования пятилетнего прогноза кадров выявил дефицит в сотрудниках в разных сферах

Редакция сайта ТАСС

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Несколько отраслей в РФ испытывает дефицит в кадрах, в частности, в квалифицированных сотрудниках, поэтому ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне не стоит. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Читайте также

Россияне будут работать четыре дня в неделю. Это правда?

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ТАСС, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех профессий.

"Если говорить о четырехдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем", - сказал он.

Котяков отметил, что Минтруд в 2024 году в рамках формирования пятилетнего прогноза кадров выявил дефицит в сотрудниках в разных сферах. "Сегодня мы ставим для себя очень амбициозную задачу активного вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи. Но при этом даже с учетом нашей активной работы, с учетом тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует", - сказал он.

По словам министра, в условиях недостатка кадров у работника появляется возможность зарабатывать больше, благодаря тому что его профессия востребована. Также работодатели готовы платить за квалификацию. "Чем больше сейчас работодатель разворачивается к сотруднику, тем его предприятие становится более привлекательным. А это один из основных факторов, влияющих на выбор конкретного соискателя. Деньги деньгами, но еще важны отношения с работодателем. В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели - это скорее вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции, либо перенастройке технологического цикла, то есть, замены части оборудования", - подытожил он.

Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск.