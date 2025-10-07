Нобелевский комитет не дозвонился ушедшему в поход лауреату премии по медицине

Ученый Джеффри Блустоун сообщил, что Фред Рамсделл еще не знает, что получит Нобелевскую премию

Фред Рамсделл © Sonoma Biotherapeutics/ Handout via REUTERS

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по физиологии и медицине не смог связаться с лауреатом премии в области медицины и физиологии Фредом Рамсделлом, потому что ученый находится в "без связи где-то в Айдахо". Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Доктор Рамсделл наслаждается жизнью и совершенно недоступен после того, как отправился в поход", - заявил агентству пресс-секретарь биотехнологической компании Sonoma Biotherapeutics, соучредителем которой является Рамсделл.

Коллега ученого Джеффри Блустоун сообщил, что Рамсделл еще не знает, что получит Нобелевскую премию.

Ранее комитет сообщил, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат американцы Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японец Симон Сакагути "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Лауреаты этого года, как отметили в комитете, "совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, предотвращающей причинение вреда организму иммунной системой".