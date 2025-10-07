Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой кремируют
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тело народной артистки РСФСР Нины Гуляевой будет подвергнуто кремации, после чего прах захоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в МХТ имени А.П. Чехова.
Читайте также
Голос детства. Каким был путь актрисы Гуляевой, озвучившей Ассоль и Чиполлино
Ранее в пресс-службе театра рассказали агентству, что прощание с актрисой состоится 7 октября в стенах МХТ. После Гуляеву должны были похоронить на Троекуровском кладбище рядом с мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
"Информация изменилась. По решению родственников будет кремация - захоронение пройдет не сегодня. Точной даты пока нет", - сказала собеседница агентства.
Гражданская панихида по Гуляевой состоялась 7 октября в портретном фойе театра. Далее в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной прошло отпевание.