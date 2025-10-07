Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоНобелевская премия

Нобелевский комитет дозвонился до лауреата премии Рамсделла спустя почти сутки

По данным Reuters, американский ученый вместе с женой был в походе в отдаленной местности штата Вайоминг
Редакция сайта ТАСС
12:53

Фред Рамсделл

© Sonoma Biotherapeutics/ Handout via REUTERS

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по физиологии и медицине смог связаться с лауреатом премии Фредом Рамсделлом лишь спустя почти сутки после объявления имен победителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя комитета Томаса Перлманна.

Читайте также

Кому и за что присуждали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

По данным агентства, американский ученый вместе с женой был в походе в отдаленной местности штата Вайоминг. Пара была без связи весь понедельник, лишь во вторник утром по европейскому времени Перлманну удалось поговорить с Рамсделлом.

Ученый рассказал своему шведскому коллеге, что узнал о присуждении премии, когда с женой возвращался в отель. Паре пришлось остановиться, чтобы устранить неисправность автомобиля. Тогда жена Рамсделла включила телефон и увидела сообщения о присуждении ему Нобелевской премии.

"Они тогда еще были в довольно дикой местности, где обитает много медведей гризли. Поэтому он встревожился, когда она закричала. К счастью, причиной крика была Нобелевская премия. Он был счастлив, ликовал и признался, что совсем не ожидал получить премию", - сказал Перлманн агентству.

6 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат американцы Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японец Симон Сакагути "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Лауреаты этого года, как отметили в комитете, "совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, предотвращающей причинение вреда организму иммунной системой". 

Нобелевская премия