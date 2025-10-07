Нобелевский комитет дозвонился до лауреата премии Рамсделла спустя почти сутки

По данным Reuters, американский ученый вместе с женой был в походе в отдаленной местности штата Вайоминг

Редакция сайта ТАСС

Фред Рамсделл © Sonoma Biotherapeutics/ Handout via REUTERS

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по физиологии и медицине смог связаться с лауреатом премии Фредом Рамсделлом лишь спустя почти сутки после объявления имен победителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя комитета Томаса Перлманна.

Читайте также

Кому и за что присуждали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

По данным агентства, американский ученый вместе с женой был в походе в отдаленной местности штата Вайоминг. Пара была без связи весь понедельник, лишь во вторник утром по европейскому времени Перлманну удалось поговорить с Рамсделлом.

Ученый рассказал своему шведскому коллеге, что узнал о присуждении премии, когда с женой возвращался в отель. Паре пришлось остановиться, чтобы устранить неисправность автомобиля. Тогда жена Рамсделла включила телефон и увидела сообщения о присуждении ему Нобелевской премии.

"Они тогда еще были в довольно дикой местности, где обитает много медведей гризли. Поэтому он встревожился, когда она закричала. К счастью, причиной крика была Нобелевская премия. Он был счастлив, ликовал и признался, что совсем не ожидал получить премию", - сказал Перлманн агентству.

6 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат американцы Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японец Симон Сакагути "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Лауреаты этого года, как отметили в комитете, "совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, предотвращающей причинение вреда организму иммунной системой".