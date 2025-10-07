Гуцул поздравила Путина с днем рождения

Глава Гагаузии выразила благодарность России за помощь и поддержку автономии

Редакция сайта ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Александр Демьянчук/ ТАСС

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность России за помощь и поддержку региона и его жителей. Поздравление с днем рождения президента РФ Владимира Путина она разместила в своем Telegram-канале.

Читайте также

"До сих пор все болит". Самые необычные дни рождения Путина

"Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Россия оказывала и продолжает оказывать нашей автономии. Это не только гуманитарные и социальные проекты, но и моральная опора для наших людей, которые видят в России стратегического партнера и гаранта мира на нашей земле", - написала руководитель региона.

Отношения между Кишиневом и Комратом значительно обострились после выборов главы Гагаузии в 2023 году, на которых победила представитель оппозиции Гуцул. Она заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит президент Молдавии Майя Санду и ее прозападное правительство. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, затем увеличить налоговую нагрузку на автономию, лишить ее полномочий в сфере юстиции. Давление также оказывалось на предшественников Гуцул на этом посту. Они обвиняли Молдавию в нарушении закона об особом правовом статусе Гагаузии 1994 года, где были закреплены договоренности, согласно которым гагаузы отказались от построения независимого государства.

В августе суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду.