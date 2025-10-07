Дочь Луиса Корвалана пожелала на русском языке людям беречь мир

Вивиен Корвалан выразила мнение, что самое главное для мира - "баланс в экологии"

Редакция сайта ТАСС

Вивиен Корвалан © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дочь лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана Вивиен Корвалан в интервью ТАСС пожелала на русском языке людям беречь мир.

Читайте также

Дочь Луиса Корвалана: мир обязан избежать большой войны

"Желаю, чтобы улучшилось воспитание молодых людей, потому что молодежь, я вижу, вся с этими телефонами, <...> и чтобы был мир. Самое главное сегодня в России - чтобы не было войны, чтобы был мир", - сказала она.

© ТАСС

Корвалан выразила мнение, что самое главное для мира - "баланс в экологии". "Чтобы не было голодных людей, чтобы еды хватало на всех, чтобы было у всех достаточно денег для того, чтобы жить с достоинством", - добавила она.

О Луисе Корвалане

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Корвалан был арестован, несколько лет провел в заключении. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили.