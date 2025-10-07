Журнал Compact передал послу РФ в Германии медаль в честь Путина

В описании к продукту говорится, что он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом"

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Презентация памятной серебряной медали с изображением президента РФ Владимира Путина прошла в его день рождения в посольстве России в ФРГ. Как передает ТАСС, в мероприятии приняли участие дипломаты, журналисты, общественные деятели.

Медаль в честь Путина выпустил политический журнал Compact. Сувенир выполнен из серебра. На нем изображен портрет российского лидера и подпись "патриот Владимир Путин" (Patriot Wladimir Putin). В описании к продукту говорится, что он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом". В продажу медаль поступила в конце сентября.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев напомнил о вкладе Путина в развитие отношений между Россией и Германией и поблагодарил коллектив Compact за инициативу. Главе российской дипмиссии был передан подарочный экземпляр медали для дальнейшей передачи в Москву.

В свою очередь, главный редактор журнала Юрген Эльзессер отметил "невероятно успешные продажи" медали. "Мы в конце августа выставили предложение и рост запросов был огромен: еще ни разу за 15-летнюю историю Compact не было такого продукта, который пользовался бы подобным спросом за короткий промежуток времени", - рассказал он. По словам журналиста, Compact даже в какой-то момент испытывал проблемы с получением серебра для чеканки медали.

Эльзессер подчеркнул, что Compact выступает "за мир и против подстрекательства к войне". Он констатировал, что нынешнее политическое руководство Германии пошло курсом, "который порвал со всем, за что ручалась прежняя германская внешняя политика и политика разрядки". Журналист напомнил о танках Leopard в Курской области и в Донбассе и назвал это "фатальным повторением истории". Он подчеркнул, что выпуск медали в честь Путина призван способствовать сохранению контактов между Россией и Германией в непростой период.

Российский президент отмечает 7 октября свое 73-летие.