ТАСС: дочь Степина назвала причину смерти композитора

Алексея Степина кремировали, согласно его воле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский певец и композитор Алексей Степин умер 1 октября от инфаркта. Об этом сообщила дочь артиста, добавив, что тело кремировали.

"1 октября он скончался от инфаркта. Не знаю, как так вышло, мы все были в шоке", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно воле покойного, тело кремировали. "Прощания не будет, была кремация, потому что он так хотел. Прах я привезла в Санкт-Петербург. Когда мы установим колумбарий, памятную плиту, тогда можно будет прийти и проститься", - сказала дочь, отметив, что семья выбирает колумбарий.

Композитор, поэт, и певец в жанре шансон Алексей Степин родился в 5 сентября 1968 года в Казани. Артист известен своими работами "Долюшка-доля", "Гули-гули", "Ты не балуй", "Дорога да гитара" и другими.