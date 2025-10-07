В МВД объяснили, что нужно сделать со смартфоном перед продажей или утилизацией

Специалисты рассказали, почему недостаточно сбросить телефон до заводских настроек

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Процедура сброса к заводским настройкам при утилизации или продаже смартфона недостаточна, поскольку информация в телефоне все равно сохраняется и может стать доступной злоумышленникам. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Продажа, передача или утилизация корпоративного или личного смартфона - это не просто бытовая операция, а вопрос информационной безопасности. Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что стандартного сброса недостаточно. "Процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти устройства до момента ее перезаписи. С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленник может [ее] восстановить", - отметили в киберполиции.

Так, в частности, даже если галерея выглядит пустой, отдельные части снимков, видеозаписей и документов продолжают существовать в ячейках памяти. Данные автозаполнения форм, cookie-файлы, поисковая история, иногда даже зашифрованные версии паролей также могут оказаться легкодоступными злоумышленникам. В МВД подчеркнули, что процесс сброса способны пережить и кешированные копии сообщений в популярных приложениях вроде Telegram, Viber, WhatsApp.

Кроме того, в телефоне сохраняется история посещения мест и маршрутов на серверах картографических сервисов, если они не были деактивированы заранее. "Привязанный к устройству аккаунт (Google, Apple ID, Samsung Account и т.п.) способен существенно ограничить использование новым владельцем, а токены авторизации позволяют получать доступ к вашим данным даже без ввода пароля", - добавили в киберполиции.