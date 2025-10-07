Электроснабжение Запорожской области полностью восстановили

Губернатор региона Евгений Балицкий поблагодарил энергетиков за оперативную работу

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение Запорожской области, которое было отключено в результате удара Вооруженных сил Украины по объектам электроснабжения региона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он.

Во вторник в Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Отключение произошло в результате удара ВСУ по объектам энергетики региона. Экстренные службы оперативно запитали социальные объекты с помощью резервных источников питания.