США придется сокращать авиасообщение в стране из-за шатдауна

По словам министра транспорта Шона Даффи, стране не хватает порядка 2 тыс. авиадиспетчеров

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вынуждены сокращать авиационное сообщение в стране из-за приостановки деятельности правительства, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

"Я хочу, чтобы люди, когда они путешествуют, безопасно добирались до того места, куда они отправились. Так что если у нас нет [достаточного числа] диспетчеров, нам придется позаботиться о безопасности воздушного пространства. Мы замедлим или остановим [воздушное] сообщение", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Даффи, США не хватает порядка 2 тыс. авиадиспетчеров.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США сообщил, что рейсы в крупных аэропортах США вылетали с задержками в понедельник вечером из-за кадровых проблем на фоне шатдауна. Согласно информации телеканала, ситуация повлияла на воздушные гавани в городах Ньюарк, Финикс, Денвер, Лас-Вегас. По данным портала FlightAware, в понедельник в США было задержано более 4 000 рейсов.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.