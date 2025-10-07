Минстрой проконтролирует подготовку к отопительному сезону Донбасса и Новороссии

Также в ведомстве назвали ключевой задачей вопрос обеспечения ДНР водой

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Подготовка и прохождение отопительного сезона в регионах Донбасса и Новороссии находится на усиленном Минстроя России, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам рабочей встречи руководителя министерства Ирека Файзуллина с главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Особое внимание было уделено вопросу подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Ирек Файзуллин отметил, что Минстрой России осуществляет усиленный контроль за прохождением отопительного сезона в новых регионах. Сегодня эта работа традиционно ведется при активном участии регионов-шефов", - говорится в Telegram-канале Минстроя РФ.

Ключевой задачей остается вопрос обеспечения республики водой, отмечается в тексте. Ранее Минстрой России, Минприроды, Роснедра, руководство ДНР и ППК "Фонд развития территорий" совместно разработали план мероприятий по переброске воды на территории республики, а также сформирован проект плана мероприятий по снижению дефицита воды на 2025-2030 годы. На встрече обсудили оперативность работ и безусловное соблюдение сроков, добавили в пресс-службе.

Речь также шла о ходе восстановления республики, которое проходит при поддержке 26 регионов-шефов и федеральных организаций. В строительстве и ремонте задействовано свыше 9 тыс. специалистов и более 1,6 тыс. единиц техники, реализуется более 15 тыс. объектов, включая жилые дома, школы, больницы, объекты ЖКХ и благоустройства, заключили в Минстрое РФ.