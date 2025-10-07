В Коми приобретут на федеральную субсидию 58 машин скорой и 4 реанимобиля

Транспортные средства поставят в медучреждения, которые испытывают наибольшую нагрузку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми закупит на выделенную федеральную субсидию в размере 267 млн рублей 58 машин скорой медпомощи и четыре реанимобиля. Их поставят в медучреждения, которые испытывают наибольшую нагрузку, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

"Благодаря слаженной работе правительства Коми и активному взаимодействию с федеральным центром нам удалось привлечь более 267 млн рублей на обновление автопарка скорой медицинской помощи. По решению председателя правительства России Михаила Мишустина, уже в этом году для нашей республики будет приобретено более 60 новых автомобилей скорой помощи отечественного производства. Среди них - 58 машин класса "В" и четыре реанимобиля класса "С", оснащенных самым современным оборудованием", - сообщил Годьдштейн в своем Telegram-канале.

Эти машины направят в медицинские учреждения, которые испытывают наибольшую нагрузку, а также для работы реанимационных бригад, а "это значит, что помощь будет приходить быстрее и будет более качественной - особенно в отдаленных районах нашей республики", отметил глава региона.

Как сообщил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, все машины отечественного производства, оснащенные высокоточным оборудованием, должны быть приобретены до конца 2025 года и будут направлены туда, где это особо необходимо, в те организации первичного звена, которые испытывают повышенную нагрузку, а также для обеспечения работы реанимационных бригад. Обновление парка автомобилей скорой помощи наиболее актуально в отдаленных, труднодоступных территориях страны или в регионах с суровым климатом, где интенсивная эксплуатация такой техники значительно сокращает срок ее службы, отметил глава кабмина.