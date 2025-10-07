Эпидемиолог Лебедев назвал оптимальный сезон для прививки от гриппа

Лучше всего вакцинироваться в начале осени, рассказал ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начало осени является оптимальным периодом для вакцинации от гриппа. Привиться позже можно, но не целесообразно, сообщил ТАСС ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости успели выработаться защитные антитела (это занимает две-четыре недели) и человек был защищен, оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь). Конечно, можно привиться и позже, и даже во время эпидемии, но это нецелесообразно: иммунитет еще не успеет сформироваться, а при встрече с реальным вирусом гриппа может развиться заболевание", - говорится в сообщении.

Он отметил, что вакцинация детей по срокам не отличается от взрослых и проводится с шести месяцев после консультации педиатра.

При этом вакцинация от гриппа рассчитана на один сезон и предусматривает однократное введение вакцины. В первую очередь вакцинация показана маленьким детям, пожилым людям, беременным, а также лицам, имеющим хронические заболевания. Прививка от гриппа также необходима представителям профессий с высоким риском инфицирования.